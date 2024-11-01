La Unión Europea ha implementado medidas como el reglamento RGPD para asegurar la protección de datos y promover la independencia digital. Pero también ha dictaminado lo que se conoce como Data Act o Ley de Datos.

Data Act es un reglamento europeo que establece normas armonizadas para el acceso y uso justo de los datos. Entró en vigor el 11 de enero de 2024 (será de obligado cumplimiento a partir de septiembre de 2025) y se aplica a datos personales y no personales generados por productos conectados y servicios relacionados. Su objetivo es eliminar obstáculos al intercambio de datos, promoviendo que esta información sea interoperable y pueda reutilizarse para diversos objetivos.

Esta regulación permite a los usuarios tener control sobre sus datos y decidir cómo las empresas pueden usarlos. Por ejemplo, si una empresa tiene almacenada una lista de clientes y proveedores, debe permitir que los datos se descarguen si el cliente elige otro software, facilitando el cambio de proveedor sin afectar el servicio. Además, establece reglas para compartir datos con otros países para asegurar que la información esté protegida.

Además, la Unión Europea está trabajando en complementar el marco normativo con nuevas iniciativas, como EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services), que ayudará a asegurar la seguridad en los entornos en la nube mediante la certificación de proveedores.