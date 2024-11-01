Qué es la nube soberana
y por qué es importante para proteger los datos
La solución que optimiza recursos y garantiza la soberanía y el control de la información
La computación en la nube, o cloud computing, permite a individuos y empresas acceder a sus recursos (como servidores, almacenamiento de datos y aplicaciones) y su información a través de Internet, en cualquier momento y desde cualquier lugar. Cloud computing pone fin a la necesidad de estar físicamente en el mismo lugar que los servicios para acceder a su contenido o para trabajar.
En el ámbito del cloud computing se identifican varios tipos de nube (pública, privada, híbrida y soberana), pero es la llamada nube soberana la que garantiza que la información se almacena y procesa dentro de un territorio o región específica, proporcionando una mayor seguridad y control.
Tipos de nube
En la nube pública los recursos son compartidos entre varios usuarios y están accesibles al público en general, lo que permite reducir costes y ofrecer más escalabilidad y flexibilidad.
En la nube privada los recursos están dedicados exclusivamente a una sola empresa u organización, proporcionando un mayor control sobre los datos. Esto se traduce en más seguridad y privacidad, así como en una mayor personalización. Esta infraestructura puede estar ubicada en el centro de datos de la empresa o puede ser administrada por un proveedor externo, como es el caso de Telefónica Tech.
La nube híbrida, que combina características de la nube pública y privada, es muy popular entre las empresas. Esta combinación permite una mayor movilidad de datos y aplicaciones, flexibilidad en costes y garantiza el cumplimiento normativo para la protección de datos. Muchas compañías usan la nube pública para tareas menos sensibles y la nube privada para información confidencial.
La nube soberana, diseñada para cumplir con las regulaciones locales de soberanía de datos, garantiza que la información se almacena y procesa dentro de un territorio o región específica. Esta opción, además del cumplimiento normativo, proporciona a las empresas mayor seguridad y control sobre sus propios datos.
La nube soberana es un entorno de computación en la nube diseñado para cumplir con los requisitos de soberanía digital de un país o región, como España o la Unión Europea. Los datos y su infraestructura deben permanecer dentro de los límites geográficos y bajo la jurisdicción del territorio. Esto garantiza la soberanía, independencia, control y seguridad de los datos, evitando la dependencia de proveedores o legislaciones extranjeras.
Es especialmente importante para administraciones públicas y empresas estratégicas, ya que proporciona mayor soberanía, seguridad y confianza en sus datos y aplicaciones. De hecho, las previsiones apuntan a que el 40% de las grandes empresas habrán movido el 10% de sus cargas de trabajo a un proveedor de nube soberana este año.
Ventajas de la nube soberana
La nube soberana se ofrece en un modelo de servicio en el que el proveedor asegura que se cumplen los requisitos de soberanía, en especial que el acceso a los datos y la infraestructura no está permitido para jurisdicciones externas. Además, utiliza infraestructura diseñada con especial foco en la seguridad del entorno. Además, ofrece estas otras ventajas adicionales:
Protección de datos al utilizar una infraestructura propia que cumple con los estándares de protección de datos y que garantiza que los datos permanecen dentro del territorio nacional. Esto facilita el cumplimiento normativo y reduce el riesgo de fuga de datos.
Optimización en el uso de los recursos y flexibilidad para adaptarlos a las necesidades del negocio.
El control total por parte del proveedor de nube soberana de la solución, tanto a nivel de hardware, software, red y gestión, permite obtener un mayor rendimiento y eficiencia.
Adaptación a las necesidades específicas del cliente para configurar sus necesidades de uso de la nube según sus requisitos (nivel de disponibilidad, escalabilidad, seguridad, soporte…) y el tipo de servicio deseado, incluyendo herramientas seguras y flexibles para el almacenamiento, copia de seguridad, trabajo colaborativo y alojamiento de aplicaciones.
CUMPLIMIENTO NORMATIVO
La Unión Europea ha implementado medidas como el reglamento RGPD para asegurar la protección de datos y promover la independencia digital. Pero también ha dictaminado lo que se conoce como Data Act o Ley de Datos.
Data Act es un reglamento europeo que establece normas armonizadas para el acceso y uso justo de los datos. Entró en vigor el 11 de enero de 2024 (será de obligado cumplimiento a partir de septiembre de 2025) y se aplica a datos personales y no personales generados por productos conectados y servicios relacionados. Su objetivo es eliminar obstáculos al intercambio de datos, promoviendo que esta información sea interoperable y pueda reutilizarse para diversos objetivos.
Esta regulación permite a los usuarios tener control sobre sus datos y decidir cómo las empresas pueden usarlos. Por ejemplo, si una empresa tiene almacenada una lista de clientes y proveedores, debe permitir que los datos se descarguen si el cliente elige otro software, facilitando el cambio de proveedor sin afectar el servicio. Además, establece reglas para compartir datos con otros países para asegurar que la información esté protegida.
Además, la Unión Europea está trabajando en complementar el marco normativo con nuevas iniciativas, como EUCS (European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services), que ayudará a asegurar la seguridad en los entornos en la nube mediante la certificación de proveedores.
SOBERANÍA DIGITAL DE LOS DATOS
La soberanía digital de los datos, que implica el control y la protección de la información dentro de una jurisdicción específica garantizando su gestión y almacenamiento conforme a las leyes locales, ha emergido como un asunto de importancia crítica para gobiernos, empresas y ciudadanos.
Es la manera de garantizar que se cumplen las leyes como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) o el Data Act, lo que aumenta la confianza en los servicios digitales al asegurar que los datos personales están protegidos con altos estándares de privacidad. La nube soberana aloja sus centros de datos (CPD) en el país, reduciendo la dependencia de proveedores externos y los riesgos asociados, y aumentando la autonomía sobre los recursos digitales.
La soberanía digital incluye controlar la infraestructura digital para evitar fugas de información y ciberataques, lo que es especialmente importante en un contexto donde las ciberamenazas son cada vez más sofisticadas y frecuentes.
La propuesta de nube soberana de Telefónica Tech
Telefónica Tech ofrece diferentes tipos de nubes para dar respuesta a las necesidades específicas de cada cliente gracias a servicios propios y a su extenso ecosistema de partners y alianzas con los principales hiperescalares. A través de un portal unificado, los clientes pueden acceder a la solución ‘Telefónica Tech Cloud Platform’, plataforma propia que ofrece distintos servicios en la nube en distintas ubicaciones, y a la propuesta de diferentes hiperescalares. La compañía permite a empresas, entidades y organizaciones aprovechar las ventajas de esta tecnología sin renunciar a su soberanía, seguridad, privacidad y responsabilidad social.
‘Telefónica Tech Cloud Platform’ ofrece una solución de nube soberana al operar de forma local en cada país donde tiene presencia con centros de datos y cumplir con las regulaciones locales e internacionales sobre protección de datos, ciberseguridad y soberanía digital. Cuenta, dentro de la solución, con el servicio de nube pública-soberana ‘Virtual Data Center’ (VDC) para que las empresas alojen sus aplicaciones y datos en un entorno compartido, virtualizado, escalable, seguro y con total control y flexibilidad.
La solución VDC de ‘Telefónica Tech Cloud Platform’ es una pieza clave para la construcción de una nube soberana que permite a las empresas mantener un control total sobre sus datos y aplicaciones. Para ello, la compañía cuenta con 15 nodos desplegados en centros de datos en España, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile y Argentina.
Además, su variante VDC-Edge facilita la expansión de la nube hacia el borde de la red según el modelo de edge computing para disminuir la latencia, incrementar la seguridad y el cumplimiento normativo, y optimizar la experiencia del usuario.
El despliegue de nube soberana, a través de la solución VDC de ‘Telefónica Tech Cloud Platform’ (y de su variante VDC Edge, que disminuye la latencia y optimiza la experiencia de usuario), cuenta con el sello Eco Smart, verificado en España por AENOR, por mejorar la eficiencia energética y contribuir a reducir la huella de carbono de las organizaciones.
Telefónica Tech ofrece una solución de nube soberana que combina seguridad, control y flexibilidad, adaptándose a las necesidades de las empresas. Además, promueve la sostenibilidad y facilita la integración de la inteligencia artificial, permitiendo a las empresas ser más eficientes e innovadoras, sin comprometer la soberanía de sus datos.
Soberanía y seguridad:
Los datos permanecen dentro del territorio nacional, lo que garantiza el cumplimiento normativo.
Sostenibilidad:
Telefónica Tech optimiza el consumo de recursos y energía, alineándose con prácticas ecológicas y responsables.
Expansión internacional:
La infraestructura de Telefónica Tech está preparada para apoyar la expansión de empresas en varios países, garantizando la interoperabilidad y seguridad en todas sus operaciones.
IA como ventaja competitiva
La plataforma facilita la adopción de la inteligencia artificial, permitiendo a las empresas ser más innovadoras y competitivas en sus mercados.